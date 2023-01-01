Softr Studio

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.

الموقع الإلكتروني: softr.io

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