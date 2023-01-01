WebCatalog
SheetGod

SheetGod

boloforms.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SheetGod على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SheetGod: أداة الذكاء الاصطناعي التي تحول اللغة الإنجليزية إلى صيغ Excel في ثوانٍ. قم بإنشاء صيغ Excel معقدة باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة باستخدام SheetGod. تتيح لك أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء وحدات ماكرو وتعبيرات عادية ومهام أساسية، بالإضافة إلى مقتطفات كود Google Appscript لأتمتة عملك اليدوي اليومي. جربه الآن واستمتع بتجربة قوة SheetGod.

الموقع الإلكتروني: boloforms.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SheetGod. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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