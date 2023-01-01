تعرف على Ajelix Assistant: مساعد Excel AI الوحيد في العالم الذي يساعدك على كتابة الصيغ وشرحها وترجمة جداول البيانات وكتابة البرامج النصية في 5 ثوانٍ.

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