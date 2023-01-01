يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tonkean على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يعمل Tonkean على تبسيط تنسيق العمليات التجارية المعقدة من خلال نظام أساسي قابل للتمديد بدون تعليمات برمجية على مستوى المؤسسة.

الموقع الإلكتروني: tonkean.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tonkean. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.