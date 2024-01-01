WebCatalog

Composable Analytics

Composable Analytics

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: composable.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Composable Analytics على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعتبر Composable Enterprise منصة Intelligent DataOps الرائدة في الصناعة والتي توفر مجموعة كاملة من إمكانيات التنسيق والأتمتة والتحليلات، مما يضمن إمكانية نشر التحليلات بسرعة في سير عمل الأعمال.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: composable.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Composable Analytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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V7

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