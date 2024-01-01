Coveo

Coveo

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الموقع الإلكتروني: coveo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Coveo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات الصلة. توفر Coveo حلولاً للتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وكفاءة القوى العاملة. تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمحركات Insight، ورائدة في Forrester Wave™: البحث المعرفي، وأداء قوي في Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
الفئات:
Business
برامج التخصيص
محركات التخصيص
برنامج البحث عن المؤسسات
برامج التجارة الإلكترونية

الموقع الإلكتروني: coveo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Coveo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Klaviyo

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getguru.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Duda

Duda

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Optimizely

optimizely.com

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Darwinbox

darwinbox.com

FullContact

FullContact

fullcontact.com

Trieve

Trieve

trieve.ai

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