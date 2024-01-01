قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات الصلة. توفر Coveo حلولاً للتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وكفاءة القوى العاملة. تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمحركات Insight، ورائدة في Forrester Wave™: البحث المعرفي، وأداء قوي في Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.

الموقع الإلكتروني: coveo.com

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