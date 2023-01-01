OneLogin, Inc. هو مزود إدارة الهوية والوصول (IAM) القائم على السحابة والذي يقوم بتصميم وتطوير وبيع منصة نظام إدارة الوصول الموحد (UAM) للشركات والمؤسسات على مستوى المؤسسة. تأسست شركة OneLogin في عام 2009 على يد الأخوين توماس بيدرسن وكريستيان بيدرسن، وهي عبارة عن مشروع في مرحلة متأخرة، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص. وقد تم اختيار OneLogin كصاحب رؤية في تقرير Gartner Magic Quadrant لإدارة الوصول. نظام OneLogin UAM هو نظام إدارة وصول يستخدم تسجيل الدخول الموحد (SSO) ودليل سحابي لتمكين المؤسسات من إدارة وصول المستخدم إلى التطبيقات المحلية والتطبيقات السحابية. تتضمن المنصة أيضًا توفير المستخدم وإدارة دورة الحياة والمصادقة متعددة العوامل (MFA). يقع مقر OneLogin في سان فرانسيسكو، ولها مكتب مطور في ريدموند، واشنطن، بالإضافة إلى لندن وغوادالاخارا. تستضيف الشركة مؤتمر مستخدمي Connect السنوي.

الموقع الإلكتروني: onelogin.com

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