Okta, Inc. هي شركة لإدارة الهوية والوصول للتداول العام ومقرها سان فرانسيسكو. وهو يوفر برامج سحابية تساعد الشركات على إدارة وتأمين مصادقة المستخدم في التطبيقات الحديثة، وللمطورين على بناء عناصر التحكم في الهوية في التطبيقات وخدمات الويب والأجهزة على الويب. تأسست في عام 2009 وتم طرحها للاكتتاب العام الأولي في عام 2017، بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار.

الموقع الإلكتروني: okta.com

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