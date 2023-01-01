Okta
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الموقع الإلكتروني: okta.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Okta على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Okta, Inc. هي شركة لإدارة الهوية والوصول للتداول العام ومقرها سان فرانسيسكو. وهو يوفر برامج سحابية تساعد الشركات على إدارة وتأمين مصادقة المستخدم في التطبيقات الحديثة، وللمطورين على بناء عناصر التحكم في الهوية في التطبيقات وخدمات الويب والأجهزة على الويب. تأسست في عام 2009 وتم طرحها للاكتتاب العام الأولي في عام 2017، بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار.
الموقع الإلكتروني: okta.com
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