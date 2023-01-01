GlobalSign هي المزود الرائد لحلول الهوية والأمن الموثوقة التي تمكن الشركات والمؤسسات الكبيرة ومقدمي الخدمات السحابية ومبتكري إنترنت الأشياء حول العالم من تأمين الاتصالات عبر الإنترنت وإدارة الملايين من الهويات الرقمية التي تم التحقق منها وأتمتة المصادقة والتشفير. تدعم البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) وحلول الهوية واسعة النطاق مليارات الخدمات والأجهزة والأشخاص والأشياء التي تشكل إنترنت كل شيء (IoE).

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