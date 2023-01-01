WebCatalog
GlobalSign

GlobalSign

gcc.globalsign.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GlobalSign على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

GlobalSign هي المزود الرائد لحلول الهوية والأمن الموثوقة التي تمكن الشركات والمؤسسات الكبيرة ومقدمي الخدمات السحابية ومبتكري إنترنت الأشياء حول العالم من تأمين الاتصالات عبر الإنترنت وإدارة الملايين من الهويات الرقمية التي تم التحقق منها وأتمتة المصادقة والتشفير. تدعم البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) وحلول الهوية واسعة النطاق مليارات الخدمات والأجهزة والأشخاص والأشياء التي تشكل إنترنت كل شيء (IoE).

الموقع الإلكتروني: globalsign.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GlobalSign. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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