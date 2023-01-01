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UberConference

UberConference

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الموقع الإلكتروني: uberconference.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UberConference على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

UberConference هو نظام مؤتمرات فيديو قائم على السحابة من شركة Dialpad، وهي شركة خاصة مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تم تأسيس الشركة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Firespotter Labs، بواسطة Craig Walker بعد عام واحد من توليه منصب أول رائد أعمال مقيم في Google Ventures. قبل إطلاق UberConference، أطلقت Firespotter تطبيقًا للجلوس في المطاعم يسمى NoshList.

الموقع الإلكتروني: uberconference.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UberConference. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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