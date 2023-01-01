UberConference هو نظام مؤتمرات فيديو قائم على السحابة من شركة Dialpad، وهي شركة خاصة مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تم تأسيس الشركة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Firespotter Labs، بواسطة Craig Walker بعد عام واحد من توليه منصب أول رائد أعمال مقيم في Google Ventures. قبل إطلاق UberConference، أطلقت Firespotter تطبيقًا للجلوس في المطاعم يسمى NoshList.

الموقع الإلكتروني: uberconference.com

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