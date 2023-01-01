WebCatalog
Azure Active Directory

Azure Active Directory

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: azure.microsoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Azure Active Directory على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر خدمة هوية المؤسسة Azure Active Directory (Azure AD) تسجيل دخول فردي ومصادقة متعددة العوامل للمساعدة في حماية المستخدمين من 99.9 بالمائة من هجمات الأمن السيبراني.

الموقع الإلكتروني: azure.microsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Azure Active Directory. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

WorkOS

WorkOS

workos.com

OneLogin

OneLogin

onelogin.com

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

JumpCloud

JumpCloud

jumpcloud.com

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Tahdah

Tahdah

tahdah.me

Ping Identity

Ping Identity

pingidentity.com

Netskope

Netskope

netskope.com

Passage by 1Password

Passage by 1Password

passage.1password.com

Microsoft Azure

Microsoft Azure

azure.microsoft.com

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية