يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Azure Active Directory على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

توفر خدمة هوية المؤسسة Azure Active Directory (Azure AD) تسجيل دخول فردي ومصادقة متعددة العوامل للمساعدة في حماية المستخدمين من 99.9 بالمائة من هجمات الأمن السيبراني.

الموقع الإلكتروني: azure.microsoft.com

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