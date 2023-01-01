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Druva

Druva

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الموقع الإلكتروني: druva.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Druva على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

النسخ الاحتياطي السحابي للمؤسسات وإدارة البيانات عبر أحمال العمل السحابية والمحلية والسحابية

الموقع الإلكتروني: druva.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Druva. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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