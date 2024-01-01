ClearML هو الحل الرائد مفتوح المصدر والشامل لإطلاق العنان للذكاء الاصطناعي في المؤسسة، وهو موثوق به من قبل شركات Fortune 500 الرائدة والمؤسسات والأوساط الأكاديمية والشركات الناشئة المبتكرة في جميع أنحاء العالم. نحن نمكن العملاء من بناء مسارات عمل مستمرة لتعلم الآلة - بدءًا من إدارة التجربة والتنسيق وحتى إدارة البيانات وجدولةها، متبوعة بالتوفير والخدمة - لتحقيق أسرع وقت لإنتاج تعلم الآلة، وأسرع وقت للقيمة، وزيادة الأداء. وبهذه الطريقة، يعمل ClearML على تسريع اعتماد تعلم الآلة عبر وحدات الأعمال، مما يساعد الشركات على الوصول إلى إمكانات إيراداتها وتحقيق استثماراتها في تعلم الآلة. من خلال الآلاف من عمليات النشر والمجتمع النابض بالحياة والمتفاعل، تعمل ClearML على تحويل مساحة تعلم الآلة - برامج الجسر، والتعلم الآلي، والأتمتة.

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