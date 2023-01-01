Quixy عبارة عن منصة للتحول الرقمي بدون كود قائمة على السحابة لإدارة العمليات التجارية (BPM) وأتمتة سير العمل. يعمل Quixy على تمكين مستخدمي الأعمال الذين ليس لديهم مهارات برمجية من إنشاء تطبيقات غير محدودة على مستوى المؤسسات، باستخدام تصميم السحب والإفلات البسيط، بشكل أسرع بعشر مرات وبالتالي تعزيز الكفاءة والشفافية والإنتاجية على مستوى المؤسسة.

الموقع الإلكتروني: quixy.com

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