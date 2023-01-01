WebCatalog
Quixy

Quixy

ids.quixy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quixy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Quixy عبارة عن منصة للتحول الرقمي بدون كود قائمة على السحابة لإدارة العمليات التجارية (BPM) وأتمتة سير العمل. يعمل Quixy على تمكين مستخدمي الأعمال الذين ليس لديهم مهارات برمجية من إنشاء تطبيقات غير محدودة على مستوى المؤسسات، باستخدام تصميم السحب والإفلات البسيط، بشكل أسرع بعشر مرات وبالتالي تعزيز الكفاءة والشفافية والإنتاجية على مستوى المؤسسة.

الموقع الإلكتروني: quixy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quixy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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