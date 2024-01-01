Lutra AI

Lutra AI

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الموقع الإلكتروني: lutra.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lutra AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Automate your work with AI. Lutra is the future of automation. Create AI workflows just from English instructions without the need for coding or drag-and-drop visual programming.

الموقع الإلكتروني: lutra.ai

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