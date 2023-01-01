قم بتبسيط عملية مسك الدفاتر الخاصة بك باستخدام تطبيق واحد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يستفيد Booke من الذكاء الاصطناعي لإصلاح المعاملات غير المصنفة وأخطاء الترميز، والتواصل بشكل أفضل مع العملاء، وأتمتة المزيد من عملك.

الموقع الإلكتروني: booke.ai

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