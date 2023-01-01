WebCatalog
Gemelo AI

Gemelo AI

gemelo.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gemelo AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ثورة في عملك! قم بإنشاء والتفاعل مع Gemelo AI Twins يمكن لـ Gemelo العمل معك بعدة طرق. قد يمثلك Twins ويتفاعل ويتفاعل مع متابعيك ومستخدميك وعملائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن أن يؤدي تدفق TTS واستنساخ الصوت وتقنية الصوت إلى الصوت (والمزيد) إلى تعزيز إبداعك ومنتجاتك وتطبيقاتك.

الموقع الإلكتروني: gemelo.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gemelo AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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