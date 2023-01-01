أحدث ثورة في حلولك الصوتية من خلال خط ابتكارات الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. Speech Intellect هو أول حل STT/TTS يعمل في الوقت الفعلي من خلال الاستخدام الكامل لنظرية رياضية جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي - "Sense Theory". إنه يتطلع إلى معنى كل كلمة ينطقها العميل.

الموقع الإلكتروني: speechllect.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Speech Intellect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.