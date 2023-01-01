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Speech Intellect

Speech Intellect

speechllect.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Speech Intellect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أحدث ثورة في حلولك الصوتية من خلال خط ابتكارات الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. Speech Intellect هو أول حل STT/TTS يعمل في الوقت الفعلي من خلال الاستخدام الكامل لنظرية رياضية جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي - "Sense Theory". إنه يتطلع إلى معنى كل كلمة ينطقها العميل.

الموقع الإلكتروني: speechllect.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Speech Intellect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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