Speaktor

Speaktor

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: speaktor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Speaktor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Speaktor عبارة عن محول نص إلى كلام يأخذ أي ملف نصي ويحوله إلى كلام ويقرأه لك. يقوم تطبيق تحويل النص إلى كلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحويل أي كلمة مكتوبة إلى كلام. أصبح الكلام أكثر ملاءمة للاستهلاك وتبادل الأفكار والآراء. يرى العالم الرقمي المزيد من هذا التحويل من خلال محولات النص إلى الكلام. لقد سهّل ظهور محولات النص للتحدث الأمر على جميع الأنواع، بدءًا من الباحثين وحتى المسافرين الذين ينتظرون بلا كلل في المطار. هناك فوائد متعددة للنص في التحدث والتواصل. يمكن أن تكون خدمة TTS ممتازة للشركات التي تعمل بوتيرة سريعة.
الفئات:
Productivity
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: speaktor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Speaktor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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