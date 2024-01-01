Speaktor عبارة عن محول نص إلى كلام يأخذ أي ملف نصي ويحوله إلى كلام ويقرأه لك. يقوم تطبيق تحويل النص إلى كلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحويل أي كلمة مكتوبة إلى كلام. أصبح الكلام أكثر ملاءمة للاستهلاك وتبادل الأفكار والآراء. يرى العالم الرقمي المزيد من هذا التحويل من خلال محولات النص إلى الكلام. لقد سهّل ظهور محولات النص للتحدث الأمر على جميع الأنواع، بدءًا من الباحثين وحتى المسافرين الذين ينتظرون بلا كلل في المطار. هناك فوائد متعددة للنص في التحدث والتواصل. يمكن أن تكون خدمة TTS ممتازة للشركات التي تعمل بوتيرة سريعة.

الموقع الإلكتروني: speaktor.com

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