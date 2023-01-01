Ziptility هو التطبيق الوحيد الذي يحتاجه طاقم المياه والصرف الصحي للعثور على الأصول وإصلاحها وإدارتها في الميدان. إن رسم الخرائط البديهية وإدارة الأصول وتطبيق أوامر العمل يجعل من السهل على المرافق أن تعمل بشكل أكثر فعالية.

الموقع الإلكتروني: ziptility.com

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