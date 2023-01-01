المنصة رقم 1 لإدارة الأصول الرقمية لسهولة الاستخدام على مستوى المؤسسات. يساعد Brandfolder المسوقين والمبدعين على إدارة جميع أصولهم وتوزيعها وفهم كيفية أدائهم.

الموقع الإلكتروني: brandfolder.com

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