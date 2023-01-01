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Starchive

Starchive

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: starchive.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Starchive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة الأصول الرقمية التي أنشأها المبدعون، للمبدعين. قم بتخزين ملفاتك في السحابة، واضغط على البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشارك الملفات الكبيرة في لمح البصر.

الموقع الإلكتروني: starchive.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Starchive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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