Canto

Canto

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الموقع الإلكتروني: canto.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Canto على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تغلب على فوضى المحتوى مع الشركة الرائدة في إدارة الأصول الرقمية. اكتشف كيف يمكن لـ Canto تحسين الطريقة التي تدير بها أصولك الرقمية، وتبسيط سير عمل المحتوى الخاص بك، وتعزيز إنتاجية فريقك.

الموقع الإلكتروني: canto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Canto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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