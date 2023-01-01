WebCatalog
Basaas

Basaas

workplace.basaas.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Basaas على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع Basaas، يمكنك تمكين العمل الرقمي السلس لكل موظف مع زيادة الإنتاجية. يتضمن Basaas مكان عمل رقميًا موحدًا ومتكاملًا وإدارة مهام عبر التطبيقات لتعزيز إنتاجيتك. يمكنك دعم كل زميل بمكان عمل رقمي مستقل عن الجهاز وتوزيع تطبيقاتك على الفرق أو الأقسام. يمكنك أيضًا دمج جميع أدوات إدارة المهام في حل شامل وتبسيط الإجراءات اليومية لجميع الموظفين في حل واحد.

الموقع الإلكتروني: workplace.basaas.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Basaas. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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