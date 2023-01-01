مع Basaas، يمكنك تمكين العمل الرقمي السلس لكل موظف مع زيادة الإنتاجية. يتضمن Basaas مكان عمل رقميًا موحدًا ومتكاملًا وإدارة مهام عبر التطبيقات لتعزيز إنتاجيتك. يمكنك دعم كل زميل بمكان عمل رقمي مستقل عن الجهاز وتوزيع تطبيقاتك على الفرق أو الأقسام. يمكنك أيضًا دمج جميع أدوات إدارة المهام في حل شامل وتبسيط الإجراءات اليومية لجميع الموظفين في حل واحد.

الموقع الإلكتروني: workplace.basaas.com

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