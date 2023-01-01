WebCatalog
Time is Ltd.

Time is Ltd.

reports.timeisltd.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Time is Ltd. على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم ببناء مكان العمل الأكثر مشاركة وتعاونًا. قم بتعزيز الإنتاجية والتعاون ورضا الموظفين من خلال تحليلات النظام الأساسي المتكاملة ومحرك توصيات قائد الفريق

الموقع الإلكتروني: reports.timeisltd.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Time is Ltd.. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jandi

Jandi

jandi.com

Happeo

Happeo

app.happeo.com

Kintone

Kintone

kintone.com

Basaas

Basaas

workplace.basaas.com

Zoho People Plus

Zoho People Plus

accounts.zoho.com

Assembly

Assembly

my.joinassembly.com

Redbooth

Redbooth

redbooth.com

Taskade

Taskade

taskade.com

Flock

Flock

web.flock.com

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Formstack

Formstack

formstack.com

Boostr

Boostr

app.boostr.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية