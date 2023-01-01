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Jandi

Jandi

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الموقع الإلكتروني: jandi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jandi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

JANDI عبارة عن منصة مراسلة مؤسسية موجهة نحو المجموعة مع مجموعة متكاملة من أدوات التعاون لمكان العمل.

الموقع الإلكتروني: jandi.com

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