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Workplace

Workplace

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الموقع الإلكتروني: workplace.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.

الموقع الإلكتروني: workplace.com

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