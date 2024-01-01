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WebCatalog

SocialBot

SocialBot

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getsocialbot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SocialBot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SocialBot is an artificially intelligent platform, developed in partnership with the Marketing API team at Facebook. It will automatically figure out what cars are drawing the most interest at the lowest cost-per-click and feature those ads first to drive costs down. SocialBot populates each buyer’s Facebook news feed with cars they’re most likely to click on. Through our intelligent micro-targeting, SocialBot’s ad clickthrough rates are 250% higher than industry average for 18% of the average cost.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: getsocialbot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SocialBot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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