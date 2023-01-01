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تخيل إنشاء إعلان فريد ومخصص لكل حساب من حساباتك المستهدفة. تخيل الآن عرض هذا الإعلان حيث لن يراه سوى فريق الشراء في هذا الحساب. يستخدم Advertaze استهداف الجمهور الصغير لعرض إعلاناتك المخصصة المستندة إلى الحساب أمام الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. لا مزيد من الانطباعات الضائعة على الأشخاص الذين ليس لهم رأي في عملية الشراء. اعرف المزيد على advertaze.com

الموقع الإلكتروني: advertaze.com

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