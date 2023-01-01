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Evadav

Evadav

evadav.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Evadav على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تمكين الناشرين والمعلنين من خلال الإعلانات الرائدة EVADAV هي شبكة إعلانية رائدة متخصصة في تقديم إعلانات جذابة وعالية الجودة عبر تنسيقات متعددة مثل الإشعارات الفورية والنوافذ المنبثقة واللافتات والإعلانات الأصلية والرسائل داخل الصفحة. تمتد منصتنا الإعلانية في أكثر من 250 دولة، وتصل إلى جمهور واسع يزيد عن 3 مليارات ظهور يوميًا. نحن نقدم تقنية داخلية مخصصة بالكامل، ورعاية شريكة على مدار الساعة مع مديري حسابات محترفين، ومجموعة واسعة من طرق الدفع لتناسب تفضيلاتك.

الموقع الإلكتروني: evadav.com

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