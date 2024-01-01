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Dizply

Dizply

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الموقع الإلكتروني: dizply.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dizply على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dizply هو تطبيق يعمل على تبسيط عملية إدارة وإنتاج أشكال الإعلانات لوكالات الإعلان ودور الإعلام والمستقلين. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء حملات تحتوي على جميع التنسيقات اللازمة للحملة عبر الإنترنت - لافتات HTML5، ولافتات ثابتة (jpg، png، gif، وما إلى ذلك)، والنشرات الإخبارية بتنسيق HTML والعديد من التنسيقات الأخرى.

الفئات:

Productivity
برامج التسويق الأخرى

الموقع الإلكتروني: dizply.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dizply. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

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