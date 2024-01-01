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Dizply هو تطبيق يعمل على تبسيط عملية إدارة وإنتاج أشكال الإعلانات لوكالات الإعلان ودور الإعلام والمستقلين. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء حملات تحتوي على جميع التنسيقات اللازمة للحملة عبر الإنترنت - لافتات HTML5، ولافتات ثابتة (jpg، png، gif، وما إلى ذلك)، والنشرات الإخبارية بتنسيق HTML والعديد من التنسيقات الأخرى.

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الموقع الإلكتروني: dizply.com

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