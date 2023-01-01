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AdCritter

AdCritter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: adcritter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AdCritter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AdCritter عبارة عن منصة إعلانية ذاتية الخدمة للشركات الصغيرة والوكالات التي تخدمها. يمكن للمستخدمين إنشاء حملات إعلانية وإدارتها بسهولة على البث التلفزيوني واللوحات الإعلانية الرقمية.

الموقع الإلكتروني: adcritter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AdCritter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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