ERMES عبارة عن منصة متكاملة للبيانات والوسائط. هدفها هو استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل الإعلان بسيطًا ودقيقًا ومربحًا لجميع الشركات، الكبيرة والصغيرة. تتضمن منصة ERMES ما يلي: - أكثر من 295 مليون ملف تعريف محدد للمستهلكين (240 مليونًا في الولايات المتحدة/55 مليونًا في فرنسا)، مع أكثر من 380 شريحة جمهور، بما في ذلك معايير السلوك ونية الشراء لبناء استهداف مخصص. - وحدة إثراء CRM ذاتية الخدمة للتعرف على العملاء المحتملين والعملاء بشكل أفضل - وحدة إطلاق الحملة تمكنك من إنشاء وتنشيط خطط إعلامية تعمل على زيادة الأداء إلى الحد الأقصى وفقًا لجمهورك وميزانيتك - وحدة إنشاء الإعلانات تمكنك من إنشاء الإعلانات بسرعة و إنشاء تنسيقات إعلانية لجميع الوسائط بسهولة - وحدة تحليل الأداء تمكنك من فهم نتائجك في لمحة واحدة وتحسينها وفقًا لذلك. يضم ERMES أكثر من 70 موصلاً، بما في ذلك: Google Analytics، وGoogle Ads، وGoogle DV 360، وFacebook، وInstagram، وSnapchat، وTikTok، والبريد الإلكتروني، وSMS، وConnected TV، وTheTradeDesk، وClearChannel، وSpotify.... تتيح هذه الموصلات إنشاء كليهما. الحملات المستهدفة على هذه القنوات وقياس أدائها الإجمالي. تتوفر منصة ERMES في ثلاثة تكوينات رئيسية: - إصدار متعدد اللغات، مما يجعل من السهل إدارة متجر الإعلانات المحلي حسب المتجر، وفقًا لمناطق التجمع الخاصة به. - نسخة استشارية تمكن جميع الوكالات من تقديم خدمات إعلامية عالية الأداء لعملائها. - إصدار للمعلن يمكّن العلامات التجارية من إدارة ميزانيات الوسائط وأدائها بشكل مستقل. مع وجود عدة مئات من العملاء النشطين وحملات تحت الإدارة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، يعد ERMES هو الحل الذي تم تصنيعه في فرنسا لتقنية الإعلان للإعلان السهل والدقيق والاقتصادي عبر جميع القنوات الإعلامية.

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الموقع الإلكتروني: ermes.ai

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