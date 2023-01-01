يتيح لك Snapchat التحدث بسهولة مع الأصدقاء وعرض القصص من جميع أنحاء العالم واستكشاف الأخبار في Discover. الحياة تصبح أكثر متعة عندما تعيش اللحظة! Snapchat هو تطبيق وخدمة مراسلة فورية متعددة الوسائط أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Snap Inc.، في الأصل شركة Snapchat Inc.. إحدى الميزات الرئيسية لـ Snapchat هي أن الصور والرسائل عادة ما تكون متاحة فقط لفترة قصيرة قبل أن يتعذر على مستلميها الوصول إليها.

الموقع الإلكتروني: snapchat.com

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