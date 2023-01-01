WebCatalog
Site Audit Pro

Site Audit Pro

cloud.siteauditpro.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Site Audit Pro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إدارة تدقيق الموقع المهنية. يساعد Site Audit Pro الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم على تحسين إنتاجيتها من خلال إجراء عمليات التدقيق والتفتيش بشكل أسرع وأسهل في الإدارة. استكشف الروابط أدناه لتكتشف كيف يمكن أن تساعدك أيضًا!

الموقع الإلكتروني: siteauditpro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Site Audit Pro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Recurly

Recurly

app.recurly.com

Aprika

Aprika

aprika.com

Levelset

Levelset

app.levelset.com

Fergus

Fergus

app.fergus.com

Struso

Struso

struso.com

Sitechecker

Sitechecker

sitechecker.pro

Vanta

Vanta

app.vanta.com

Egencia

Egencia

egencia.com

Hibox

Hibox

app.hibox.co

Capsule

Capsule

app.capsulecrm.com

qmsWrapper

qmsWrapper

app.qmswrapper.com

Squire

Squire

app.getsquire.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية