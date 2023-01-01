WebCatalog
Fergus

Fergus

fergus.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fergus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Fergus هو برنامج ذكي لإدارة الخدمة الميدانية للشركات الخدمية. اجعل إدارة المهام سهلة وقم بتنفيذ العمل بشكل أفضل من خلال حلنا الشامل.

الموقع الإلكتروني: fergus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fergus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Joblogic

Joblogic

joblogic.com

Gigstimer

Gigstimer

gigstimer.com

ServiceTitan

ServiceTitan


Kickserv

Kickserv

kickserv.com

BenchmarkONE

BenchmarkONE

hatchbuck.com

Loc8

Loc8

loc8.com

Ziptility

Ziptility

ziptility.com

Altegio

Altegio

alteg.io

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Jobber

Jobber

getjobber.com

Taskulu

Taskulu

taskulu.com

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية