رقمنة القوة الميدانية الخاصة بك مع FIELDSENSE اجعل الإدارة الميدانية سهلة من خلال تطبيق أتمتة القوة الميدانية البديهي. تبسيط العمليات وأتمتة سير العمل وتتبع الأنشطة في الوقت الفعلي وزيادة إنتاجية القوى العاملة.

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