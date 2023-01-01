أتمتة المهام اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي قوي يعتني بمهامك اليومية. توقف عن معالجة بيانات النص والمستندات والصور يدويًا. دع الذكاء الاصطناعي يعمل بسحره، بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية.

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