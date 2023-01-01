WebCatalog
Colaboratory

Colaboratory

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Colaboratory على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Colaboratory هي أداة لتحليل البيانات تجمع بين مخرجات النص والتعليمات البرمجية والتعليمات البرمجية في مستند واحد. تسمح لك دفاتر ملاحظات Colab بدمج التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ والنص المنسق في مستند واحد، بالإضافة إلى الصور وHTML وLaTeX والمزيد.

الموقع الإلكتروني: google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Colaboratory. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

tinq.ai

tinq.ai

tinq.ai

Levity

Levity

levity.ai

CKEditor

CKEditor

ckeditor.com

Sumopaint

Sumopaint

sumo.app

DocuFirst

DocuFirst

docufirst.com

Fronty

Fronty

fronty.com

BIME Analytics

BIME Analytics

bimeanalytics.com

Web Formatter

Web Formatter

webformatter.com

Cloudlayer

Cloudlayer

cloudlayer.io

Modelbit

Modelbit

modelbit.com

Supernotes

Supernotes

supernotes.app

DeepOpinion

DeepOpinion

go.deepopinion.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية