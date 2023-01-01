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Colaboratory هي أداة لتحليل البيانات تجمع بين مخرجات النص والتعليمات البرمجية والتعليمات البرمجية في مستند واحد. تسمح لك دفاتر ملاحظات Colab بدمج التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ والنص المنسق في مستند واحد، بالإضافة إلى الصور وHTML وLaTeX والمزيد.

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