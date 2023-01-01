DigiKhata هو تطبيق مسك الدفاتر مجاني وآمن وبسيط بنسبة 100%. قم بتسجيل وإدارة معاملاتك التجارية بسهولة باستخدام تطبيق DigiKhata واسترداد مدفوعاتك بشكل أسرع 3 مرات.

الموقع الإلكتروني: digikhata.pk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Digi Khata. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.