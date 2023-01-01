الطريقة البسيطة التي يمكن للشركات من خلالها الدفع والحصول على الأموال. حساب الأعمال الذي يقوم بأتمتة عملية مسك الدفاتر الخاصة بك وتحسين التدفق النقدي لديك، مما يوفر وقتك ويزيد إيراداتك.

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