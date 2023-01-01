WebCatalog
Illusion AI

Illusion AI

illusion.ws

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Illusion AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل منصتنا بدون تعليمات برمجية على تمكين أي شخص من إنشاء أدوات وتطبيقات مخصصة باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. لا توجد خبرة الترميز المطلوبة.

الموقع الإلكتروني: illusion.ws

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Illusion AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Chatterdocs

Chatterdocs

chatterdocs.ai

Stacker

Stacker

airportal.app

YouAI

YouAI

youai.ai

Decoherence

Decoherence

decoherence.co

Timetonic

Timetonic

home.timetonic.com

Quickchat

Quickchat

quickchat.ai

Quixy

Quixy

quixy.com

Caspio

Caspio

caspio.com

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Guidde

Guidde

guidde.com

SheetGod

SheetGod

boloforms.com

Chaindesk

Chaindesk

databerry.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية