WebCatalog

Cube Analytics

Cube Analytics

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cubeanalytics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cube Analytics على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cube عبارة عن نظام أساسي للتشغيل الآلي يمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات البيانات والتحليلات المخصصة بسهولة في دقائق، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: cubeanalytics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cube Analytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

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Domo

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DinMo

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NocoAI

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Caspio

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