Katonic.ai

Katonic.ai

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الموقع الإلكتروني: katonic.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Katonic.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون أي تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على مستوى المؤسسة. * 50+ ماجستير في القانون للاختيار من بينها * تدربت على البيانات الخاصة بك، مع حواجز الحماية الخاصة بك.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: katonic.ai

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