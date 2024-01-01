Promptly

Promptly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: trypromptly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Promptly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

A low-code Generative AI platform for Enterprises making AI accessible to every organization.
الفئات:
Software Development
Generative AI Infrastructure Software

الموقع الإلكتروني: trypromptly.com

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