FinetuneDB

FinetuneDB

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الموقع الإلكتروني: finetunedb.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FinetuneDB على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

FinetuneDB is an LLM Ops platform to fine-tune and evaluate LLMs, which enables generalist tech teams to easily create custom AI models.
الفئات:
Software Development
Generative AI Infrastructure Software

الموقع الإلكتروني: finetunedb.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FinetuneDB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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