Airtrain

Airtrain

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: airtrain.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Airtrain على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الضبط والتقييم بدون كود LLM. Airtrain AI عبارة عن منصة حوسبة بدون تعليمات برمجية لنماذج اللغات الكبيرة. تعد نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة مثل GPT-4 قوية للغاية ولكنها أيضًا مكلفة للغاية وبطيئة وغير موثوقة وغير آمنة. بينما تتطلع الشركات إلى توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى منتجات على مستوى الإنتاج، فإنها تعاني من فواتير الذكاء الاصطناعي الكبيرة وواجهات برمجة التطبيقات البطيئة ومعدلات الفشل الكبيرة. ومن ناحية أخرى، فقد ثبت أن النماذج اللغوية الأصغر حجمًا قادرة على الأداء بشكل جزئي مع النماذج الكبيرة التي تم ضبطها بدقة على مجموعات البيانات عالية الجودة. يتيح Airtrain AI لممارسي الذكاء الاصطناعي استكشاف بدائل لنماذج الملكية، وإنشاء مجموعات بيانات التدريب، وتقييم وضبط وخدمة مجموعة كبيرة من ماجستير إدارة الأعمال مفتوحة المصدر.

الموقع الإلكتروني: airtrain.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Airtrain. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FiddleCube

FiddleCube

fiddlecube.ai

FinetuneDB

FinetuneDB

finetunedb.com

Empower

Empower

empower.dev

Automorphic

Automorphic

automorphic.ai

Replicate

Replicate

replicate.com

Talc

Talc

talc.ai

OpenPipe

OpenPipe

openpipe.ai

CaliberAI

CaliberAI

caliberai.net

Together AI

Together AI

together.ai

Trieve

Trieve

trieve.ai

Encord

Encord

encord.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية