الضبط والتقييم بدون كود LLM. Airtrain AI عبارة عن منصة حوسبة بدون تعليمات برمجية لنماذج اللغات الكبيرة. تعد نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة مثل GPT-4 قوية للغاية ولكنها أيضًا مكلفة للغاية وبطيئة وغير موثوقة وغير آمنة. بينما تتطلع الشركات إلى توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى منتجات على مستوى الإنتاج، فإنها تعاني من فواتير الذكاء الاصطناعي الكبيرة وواجهات برمجة التطبيقات البطيئة ومعدلات الفشل الكبيرة. ومن ناحية أخرى، فقد ثبت أن النماذج اللغوية الأصغر حجمًا قادرة على الأداء بشكل جزئي مع النماذج الكبيرة التي تم ضبطها بدقة على مجموعات البيانات عالية الجودة. يتيح Airtrain AI لممارسي الذكاء الاصطناعي استكشاف بدائل لنماذج الملكية، وإنشاء مجموعات بيانات التدريب، وتقييم وضبط وخدمة مجموعة كبيرة من ماجستير إدارة الأعمال مفتوحة المصدر.

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