JSON Visio هي أداة تقوم بإنشاء مخططات بيانية من كائنات JSON. يعد التنقل بين هذه المخططات أسهل بكثير من التنسيق النصي، ولجعلها أكثر ملاءمة، تتيح لك الأداة أيضًا البحث في العقد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تنزيل المخططات التي تم إنشاؤها أو الحافظة كصورة.

الموقع الإلكتروني: jsonvisio.com

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