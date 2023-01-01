NOLEJ عبارة عن منصة مهارات لا مركزية مدعومة بمحرك الذكاء الاصطناعي، والتي تولد تلقائيًا برامج تعليمية تفاعلية ورسمًا بيانيًا معرفيًا عالميًا

الموقع الإلكتروني: nolej.io

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