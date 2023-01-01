WebCatalog
Presearch Nodes

Presearch Nodes

nodes.presearch.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Presearch Nodes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عقد ما قبل البحث. انضم إلى الشبكة التي تعمل على تشغيل محرك البحث اللامركزي Presearch.

الموقع الإلكتروني: nodes.presearch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Presearch Nodes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mastodon

Mastodon

joinmastodon.org

Nolej

Nolej

live.nolej.io

Bluesky Social

Bluesky Social

bsky.app

Disroot Search

Disroot Search

search.disroot.org

Employee.org

Employee.org

employment.org

Phind

Phind

phind.com

Lexica

Lexica

lexica.art

Qdrant

Qdrant

cloud.qdrant.to

Shodan

Shodan

shodan.io

Slate

Slate

slate.host

You.com

You.com

you.com

YouCode

YouCode

you.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية